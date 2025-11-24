natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dánsko nakupuje nové multifunkční stany prostřednictvím NATO

    24. listopadu 2025  15:59
    Dánsko prostřednictvím agentury NATO NSPA zakoupilo od španělského dodavatele i-4S nové multifunkční stany.  

    Letecká základna Skalstrup v Dánsku | foto: @forsvaretdk

    Posílí tak kapacity své armády při budování polních táborů a mobilních nemocnic.

    Nová dodávka víceúčelových stanů byla pořízena prostřednictvím Agentury NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek (NSPA) a je určena jak pro ozbrojené síly, tak pro jednotky civilní ochrany. Stany budou využívány především při zřizování dočasných táborů, pro zdravotnické účely a jako zázemí pro mobilní polní nemocnice.

    Hlavním uživatelem stanů bude ženijní pluk, který je nasadí při výstavbě polních základen – například jako kancelářské prostory, ubytovací kapacity nebo zázemí pro zdravotnické týmy. Část stanů byla pořízena také pro zdravotnické jednotky 1. brigády a 1. logistického praporu, kde budou sloužit k ošetřování raněných.

    Část nových stanů obdrží také Dánská agentura pro krizové řízení, a to pro využití v mobilních polních nemocnicích během mezinárodních misí.

    Zdroj: The Nordic Defence News (Norsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media