Posílí tak kapacity své armády při budování polních táborů a mobilních nemocnic.
Nová dodávka víceúčelových stanů byla pořízena prostřednictvím Agentury NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek (NSPA) a je určena jak pro ozbrojené síly, tak pro jednotky civilní ochrany. Stany budou využívány především při zřizování dočasných táborů, pro zdravotnické účely a jako zázemí pro mobilní polní nemocnice.
Hlavním uživatelem stanů bude ženijní pluk, který je nasadí při výstavbě polních základen – například jako kancelářské prostory, ubytovací kapacity nebo zázemí pro zdravotnické týmy. Část stanů byla pořízena také pro zdravotnické jednotky 1. brigády a 1. logistického praporu, kde budou sloužit k ošetřování raněných.
Část nových stanů obdrží také Dánská agentura pro krizové řízení, a to pro využití v mobilních polních nemocnicích během mezinárodních misí.
Zdroj: The Nordic Defence News (Norsko)