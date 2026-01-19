Podle dánského ministerstva zahraničí má návštěva posílit koordinaci aliančních zemí v době rostoucího napětí kolem Grónska, které je autonomním územím Dánského království.
Cesta následuje po hrozbách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí cla na osm evropských států včetně Dánska, Norska, Švédska a Británie. Tyto země se postavily proti jeho záměru převzít kontrolu nad Grónskem a vyslaly na ostrov menší vojenské kontingenty v rámci cvičení. Trump jejich krok označil za „velmi nebezpečnou hru“.
Rasmussen zdůraznil, že v nestabilním mezinárodním prostředí je pro Dánsko klíčová úzká spolupráce s partnery. Dodal, že spojenci chtějí posílit roli NATO v Arktidě. Dánsko se zároveň spolu s dalšími evropskými státy připojilo k deklaraci, která potvrzuje, že bezpečnost Grónska je společnou odpovědností celé Aliance.
