Dánsko tyto zahraniční operace vnímá jako útok na národní svrchovanost.
„Dánsko samozřejmě nebude žádné takové akce na svém území tolerovat,“ prohlásil Rasmussen. Podle veřejnoprávní stanice DR se nejméně tři Američané podíleli na tajných vlivových operacích v Grónsku. Není zatím jasné, zda jednali na vlastní pěst nebo na něčí pokyn. Američané měli sestavovat seznamy místních podle jejich postoje k případnému převzetí ostrova Spojenými státy americkými.
Podezření Dánska z vlivových operací navazuje na Trumpovy dřívější výroky o tom, že by USA měly Grónsko získat, a to i silou. A dále navazuje také na odhalené plány ředitelky amerických tajných služeb Tulsi Gabbard, která zadala americkým zpravodajským agenturám, aby zjistili více o hnutí za nezávislost Grónska a o postoji tamních obyvatel k těžbě surovin ze strany USA.
„Jsme si vědomi, že zahraniční aktéři i nadále projevují zájem o Grónsko a jeho postavení v rámci Dánského království,“ uvedlo dánské ministerstvo zahraničních věcí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)