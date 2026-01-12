natoaktual.cz

    Dánsko varuje před eskalací sporu o Grónsko po Trumpových výrocích

    12. ledna 2026  16:08
    Dánská premiérka Mette Frederiksen varovala před rozhodujícím okamžikem ve sporu o Grónsko poté, co americký prezident Donald Trump znovu naznačil možnost převzetí tohoto arktického území i silou.  

    Dánská premiérka Mette Frederiksen a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. | foto: natoaktual.cz

    „Toto je rozhodující okamžik,“ řekla Frederiksen před cestou do Washingtonu s tím, že jde o konflikt, jehož význam přesahuje samotné Grónsko, a zdůraznila připravenost Dánska bránit své hodnoty i v Arktidě – včetně respektu k mezinárodnímu právu a právu na sebeurčení.

    Dánsko se dočkalo podpory i od dalších evropských lídrů: Německo a Švédsko se postavily proti Trumpovým výrokům a švédský premiér Ulf Kristersson odsoudil výhrůžnou rétoriku. „Švédsko, severské země, pobaltské státy a několik velkých evropských zemí stojí za našimi dánskými přáteli,“ řekl Kristersson na obranné konferenci v Sälen. Podle něj by americké převzetí Grónska bohatého na nerostné suroviny porušilo mezinárodní právo a mohlo povzbudit další státy k podobnému postupu.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    vst; natoaktual.cz

