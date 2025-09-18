Dánsko nepozvalo americké jednotky k účasti na cvičení Arctic Light 2025, největším vojenském manévru v moderní historii Grónska. Cvičení se koná v době, kdy spojenci NATO posilují obrannou spolupráci v Arktidě a Spojené státy projevují zvýšený zájem o tento strategický ostrov.
Velitel dánských ozbrojených sil v Arktidě Soren Andersen potvrdil, že ačkoli byl americký ministr obrany Pete Hegseth pozván, účast amerických vojenských jednotek vyžadována nebyla. Připomněl přitom, že USA se v minulosti již několika dánských cvičení v Grónsku zúčastnily. Podle nezávislého vojenského analytika Hanse Petera Michaelsena má cvičení „silný politický signál“, protože ukazuje, že Dánsko spolu s partnery v NATO klade důraz na Grónsko.
Manévry Arctic Light 2025 probíhají od 9. do 19. září za účasti více než 550 vojáků, včetně speciálních jednotek, z Dánska, Francie, Německa, Švédska a Norska. Dánsko nasadilo fregatu, vrtulníky a stíhačky F-16, zatímco Francie přispěla vojenským plavidlem, tankovacím tankerem a jednotkou dronů.
Zdroj: Reuters(USA)