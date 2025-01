15:37

Dánsko přiznalo, že zanedbávalo obranu Grónska. „Po mnoho let jsme zanedbávali nutné investice, které by pomohly monitorovat naše království a nyní se snažíme s tím něco udělat,“ řekl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen poté, co zvolený prezident Donald Trump označil Grónsko za klíčový prvek pro bezpečnost Spojených států amerických.