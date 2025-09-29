natoaktual.cz

    Dánsko kvůli nedávným incidentům dočasně zakázalo lety civilních dronů

    29. září 2025  17:16
    Dánsko dočasně zakázalo všechny lety civilních dronů poté, co některé opakovaně narušovaly vzdušný prostor vojenských základen a několikrát narušily provoz na dánských letištích.  

    Ilustrační foto. | foto: Defence_U

    Opatření platí po celý tento týden, kdy země hostí summit Evropské unie. Krátce poté hostí i setkání Evropského politického společenství (EPC) založeného Emmanuelem Macronem po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

    „Momentálně se nacházíme v obtížné bezpečnostní situaci a musíme zajistit co nejlepší pracovní podmínky pro ozbrojené síly a policii, které nesou odpovědnost za bezpečnost během summitu EU,“ uvedl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen. „Porušení zákazu může vést k pokutě nebo až ke dvouletému vězení,“ prohlásil dánský ministr dopravy Thomas Danielsen.

    Zdroj: Al Džazíra(Katar)

    asš; natoaktual.cz

