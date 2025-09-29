Opatření platí po celý tento týden, kdy země hostí summit Evropské unie. Krátce poté hostí i setkání Evropského politického společenství (EPC) založeného Emmanuelem Macronem po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
„Momentálně se nacházíme v obtížné bezpečnostní situaci a musíme zajistit co nejlepší pracovní podmínky pro ozbrojené síly a policii, které nesou odpovědnost za bezpečnost během summitu EU,“ uvedl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen. „Porušení zákazu může vést k pokutě nebo až ke dvouletému vězení,“ prohlásil dánský ministr dopravy Thomas Danielsen.
Zdroj: Al Džazíra(Katar)