Dokument z roku 2023 vznikl ještě za vlády bývalého prezidenta USA Joea Bidena, v době dobrých transatlantických vztahů, a jeho hlavním cílem je posílení obrany a spolupráce v krizových situacích.

„Neměli jsme jinou možnost než říct ano,“ vysvětlil vojenský analytik Peter Viggo Jakobsen z Královské dánské obranné akademie. I přes odpor části veřejnosti zdůrazňuje, že jde o nezbytnou pojistku pro případ nasazení na východní hranici Severoatlantické aliance. Americká letecká podpora by v takovém případě mohla být klíčová.

Odpůrci dohody, jako například dánský europoslanec Per Clausen, označují přístup vlády za iluzorní a volají po větším spoléhání na evropské partnery: „Představa, že by USA měly mít vojáky v Dánsku a samy rozhodovat, kdy a kde je rozmístí – to je hrozná chyba!“ Podobné dohody ale už uzavřely i další severské státy, včetně Švédska, kde sice proběhla bouřlivá debata, ale smlouva nakonec bez větších problémů prošla.

Zdroj: Deutsche Welle(Belgie)