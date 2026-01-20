„Diskutovali jsme o tom a také jsme to navrhli,“ uvedl Poulsen, aleneupřesnil, jak Rutte na návrh reagoval.
Dánský ministr zároveň znovu zdůraznil, že Kodaň chce pokračovat v dialogu s americkými představiteli, a dodal, že to nebude Dánsko, kdo přestane trvat na domluvě. Všechny dveře pro spolupráci, podle Dánska a Grónska, zůstávají otevřené.
Grónsko, samosprávné území v rámci Dánského království, dlouhodobě přitahuje pozornost USA kvůli strategické poloze i rozsáhlým nerostným zdrojům, stejně jako kvůli obavám z rostoucí ruské a čínské aktivity v regionu. Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že USA musí Grónsko získat z důvodů národní bezpečnosti a aby zabránily Rusku či Číně posílit vliv nad tímto územím.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)