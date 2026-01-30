„Stát je suverénní. Jeho hranice musí být respektovány a musí být respektováno právo ostatních národů na sebeurčení,“ řekla Frederiksen v rozhovoru. Zároveň varovala, že pokud by v Grónsku došlo k použití vojenských prostředků, „všechno se zastaví“ — podle ní by to bylo v rozporu se zásadami, na nichž stojí poválečný mezinárodní řád, tedy „proti všemu, co jsme budovali od konce druhé světové války“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na společné tiskové konferenci uvedl, že stupňující se napětí se Spojenými státy kvůli Grónsku je strategickým budíčkem pro celou Evropu. Zároveň zopakoval solidaritu Francie s Dánskem a Grónskem.
Zdroj: Daily Excelsior (Indie)