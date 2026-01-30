natoaktual.cz

    30. ledna 2026  14:28
    Dánská premiérka Mette Frederiksen odmítla, že by mezi Severoatlantickou aliancí a Spojenými státy existovala jakákoli dohoda týkající se Grónska. „Není to žádná dohoda,“ uvedla a popřela tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že s NATO dosáhl dohody o Grónsku.  

    Dánská premiérka Mette Frederiksen a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. | foto: natoaktual.cz

    „Stát je suverénní. Jeho hranice musí být respektovány a musí být respektováno právo ostatních národů na sebeurčení,“ řekla Frederiksen v rozhovoru. Zároveň varovala, že pokud by v Grónsku došlo k použití vojenských prostředků, „všechno se zastaví“ — podle ní by to bylo v rozporu se zásadami, na nichž stojí poválečný mezinárodní řád, tedy „proti všemu, co jsme budovali od konce druhé světové války“.

    Francouzský prezident Emmanuel Macron na společné tiskové konferenci uvedl, že stupňující se napětí se Spojenými státy kvůli Grónsku je strategickým budíčkem pro celou Evropu. Zároveň zopakoval solidaritu Francie s Dánskem a Grónskem.

    Zdroj: Daily Excelsior (Indie)

    aam; natoaktual.cz

