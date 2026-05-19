Desetidenní manévry probíhají v deseti státech a zaměřují se na reakci na sabotážní, kybernetické a infiltrační operace pod hranicí otevřeného konfliktu. Součástí cvičení jsou operace na souši, moři i ve vzduchu ve Středomoří, Baltském i Černém moři.
Cvičení probíhá v době rostoucích obav evropských spojenců z postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k NATO. Pentagon už zrušil plánované vyslání 4 000 vojáků do Polska a oznámil stažení 5 000 amerických vojáků z Německa během příštího roku.
