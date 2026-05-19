    Cvičení speciálních sil NATO v Evropě pokračuje navzdory omezení podpory USA

    19. května 2026  16:27
    V Evropě začalo největší cvičení speciálních sil Severoatlantické aliance Trojan Footprint 2026, kterého se účastní asi 3 000 vojáků z USA, Velké Británie a dalších 22 států, včetně Švýcarska a Gruzie.  

    ilustrační foto | foto: Armáda USA

    Desetidenní manévry probíhají v deseti státech a zaměřují se na reakci na sabotážní, kybernetické a infiltrační operace pod hranicí otevřeného konfliktu. Součástí cvičení jsou operace na souši, moři i ve vzduchu ve Středomoří, Baltském i Černém moři.

    Cvičení probíhá v době rostoucích obav evropských spojenců z postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k NATO. Pentagon už zrušil plánované vyslání 4 000 vojáků do Polska a oznámil stažení 5 000 amerických vojáků z Německa během příštího roku.

    Zdroj: Sky News (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

