Kreml společně se svým spojencem Běloruskem zahájí vojenské cvičení Západ 2025, první od rozsáhlé invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Manévry se uskuteční poblíž Polska a Litvy.
„Cvičení poblíž hranic NATO a EU musíme brát velmi vážně; stejně tak je vnímají jak sousední státy, tak i samotná Aliance,“ uvedl litevský náměstek ministra obrany Tomas Godliauskas. „Litva i naši spojenci jsou připraveni, jednotní a budou vývoj pečlivě sledovat – a v případě potřeby reagovat.“
Na ruské manévry reagují alianční země sousedící s Ruskem. Cvičení Tarassis 25 sdružilo 10 severoevropských členů NATO, Litva navíc pořádá vlastní národní obranné manévry Thunder Strike. Polsko tento týden hostí rozsáhlé cvičení Iron Defender-25 s účastí zhruba 30 000 vojáků.
Rusko cvičení Západ pořádá zhruba každé čtyři roky od roku 1999 a obavy s nimi spojené se staly takřka tradicí. Přestože jsou oficiálně prezentována jako obranná, v roce 2009 manévry simulovaly jaderný útok na Varšavu a v roce 2021 vedly k masivnímu přesunu ruských sil do Běloruska, které byly o několik měsíců později využity při invazi na Ukrajinu.
Moskva by nicméně mohla cvičení využít k testování reakce NATO na různé provokace – od narušení vzdušného prostoru přes kybernetické útoky až po sabotáže civilní infrastruktury – a posoudit, jak rychle a jednotně spojenci reagují a zda dokáží jednoznačně přiřadit odpovědnost Rusku.
Zdroj: Politico(USA)