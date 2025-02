19:59

Americký prezident Donald Trump označil Evropskou unii za další cíl poté, co uvalil rozsáhlá cla na Mexiko, Kanadu a Čínu. Podle evropských lídrů hrozí, že Trump rozšíří nově zaváděná cla i na EU, což by mohlo rozpoutat obchodní válku, která by poškodila spotřebitele na obou stranách Atlantiku.