    20. října 2025  15:29
    Setkání poslanců Evropského parlamentu s delegací čínského Národního lidového kongresu, první po sedmi letech, poznamenal ostrý spor o válku na Ukrajině.  

    Čína (ilustrační foto) | foto: Daderot

    „Během setkání čínská strana zpochybnila právo NATO na existenci. Nikdy předtím jsem nic takového veřejně neslyšel,“ uvedl Engin Eroglu, německý liberální europoslanec, který předsedá delegaci pro vztahy s Čínou. „Z čínského pohledu po rozpadu Sovětského svazu už neexistuje žádný důvod, proč by NATO mělo existovat. To považuji za absurdní, zejména vzhledem k ruské agresi vůči Ukrajině a východoevropským zemím,“ dodal.

    Slovenská europoslankyně Miriam Lexmann uvedla, že jednání nebylo skutečným dialogem a čínská strana odmítla reagovat na dotazy týkající se lidských práv v Tibetu, Sin-ťiangu či Hongkongu. Číňané podle ní obvinili EU z jednostranné podpory USA ve válce Izraele proti Hamásu, zároveň však zdůrazňovali společné postoje k boji proti klimatické změně. Česká europoslankyně Markéta Gregorová (Zelení) napsala, že po jednání už nemá iluzi, že by byl dialog s Pekingem možný. „Je neuvěřitelné, že čínský prezident oficiálně tvrdí, že je v konfliktu neutrální a že je třeba respektovat územní celistvost států, a přitom jeho parlamentní zástupci sem přijedou a opakují ruskou propagandu,“ řekla Gregorová.

    Europoslanci rovněž kritizovali čínské vývozní kontroly na vzácné kovy a dlouhodobé zadržování švédského nakladatele Gui Min-chaje. Přesto obě strany potvrdily záměr uskutečnit podobné setkání i v příštím roce.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

