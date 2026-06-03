Analýza zároveň identifikovala více než 25 univerzit a laboratoří napojených na čínský obranný sektor, které již používají nebo se snaží získat starší generace čipů Nvidia.
Čína doposud omezovala prodej H200 na svém území ve snaze posílit domácí produkci, čínské instituce ale přesto mají zájem o tento produkt. Protože čipy Nvidia pohání rozvoj umělé inteligence v USA, panují mezi americkými zákonodárci obavy, že stejná technologie by mohla prospět i čínským ozbrojeným silám.
Společnost Nvidia tyto obavy odmítá, její mluvčí uvedl, že Čína má dostatek vlastních čipů pro vojenské využití a že závislost armády na omezeném počtu amerických procesorů by postrádala logiku. Podobně se vyjádřilo i čínské velvyslanectví ve Washingtonu, které kritizovalo politizaci technologických a ekonomických otázek.
Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa umožnit prodej čipů H200 ověřeným čínským zákazníkům zvyšuje tlak na kontrolu jejich využití. Podle odborníků sice čínští výrobci, jako Huawei nebo SMIC, zaostávají za americkou konkurencí, avšak i relativně malé množství čipů H200 může výzkumným institucím urychlit vývoj vojenských aplikací, včetně autonomních systémů či kybernetických operací.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)