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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Čína vyzvala NATO k sebereflexi

    19. června 2026  16:28
    Čína vyzvala Severoatlantickou alianci, aby se zamyslela nad svou rolí při udržování světového míru a stability.  

    ilustrační foto. | foto: @MFA_China

    Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien reagoval na vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, podle něhož Aliance sleduje podporu, kterou Peking poskytuje Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině.

    Lin Ťien odmítl obvinění týkající se podpory Ruska a uvedl, že Čína zaujímá objektivní postoj, neposkytuje žádné straně smrtící zbraně a kontroluje vývoz zboží dvojího užití.

    Čínské ministerstvo zahraničí také oznámilo, že se ministr zahraničí Wang I zúčastní setkání bezpečnostních poradců zemí BRICS v Indii. Jednání se mají zaměřit na mezinárodní bezpečnost, regionální otázky a spolupráci při řešení bezpečnostních výzev.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

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