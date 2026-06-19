Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien reagoval na vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, podle něhož Aliance sleduje podporu, kterou Peking poskytuje Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Lin Ťien odmítl obvinění týkající se podpory Ruska a uvedl, že Čína zaujímá objektivní postoj, neposkytuje žádné straně smrtící zbraně a kontroluje vývoz zboží dvojího užití.
Čínské ministerstvo zahraničí také oznámilo, že se ministr zahraničí Wang I zúčastní setkání bezpečnostních poradců zemí BRICS v Indii. Jednání se mají zaměřit na mezinárodní bezpečnost, regionální otázky a spolupráci při řešení bezpečnostních výzev.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)