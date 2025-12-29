Satelitní snímky a mediální zprávy naznačují, že Peking zkouší rychlou militarizaci civilních nákladních plavidel s cílem levně rozšířit palebnou sílu a zároveň zvýšit míru strategické nejednoznačnosti.
Pozornost vzbudila kontejnerová loď Zhongda 79, zachycená v loděnici v Šanghaji. Plavidlo má být vybaveno kontejnerovými vertikálními odpalovacími zařízeními s kapacitou až 60 střel, radarovými systémy, blízkou obranou i prostředky elektronického boje. Koncept tzv. „arsenal ship“ počítá s modulárními zbraňovými systémy, které lze rychle instalovat či odstranit, což zapadá do čínské strategie vojensko-civilní fúze.
Takové řešení sice nezvyšuje maximální dosah čínských raket, ten už zajišťují jiné složky armády, ale může zásadně ovlivnit způsob jejich použití. Rakety ukryté mezi běžným nákladem by mohly být odpáleny bez varování z nečekaných směrů, což komplikuje obranu protivníka. Rozptýlení úderných schopností mezi civilně vyhlížející plavidla navíc zvyšuje šanci na zahlcení obranných systémů a přežití útočných kapacit.
Zdroj: Asia Times (Hongkong)