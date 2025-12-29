natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Čína testuje skrývání raket na obchodních lodích pro možný konflikt o Tchaj-wan

    29. prosince 2025  23:43
    Čína podle dostupných informací experimentuje s vyzbrojováním obchodních lodí raketovými systémy, což by mohlo zásadně změnit podobu případného námořního konfliktu v Tchajwanském průlivu nebo mezi USA a Čínou.  

    Čínská obchodní loď Zhongda 79 | foto: @CollinSLKoh

    Satelitní snímky a mediální zprávy naznačují, že Peking zkouší rychlou militarizaci civilních nákladních plavidel s cílem levně rozšířit palebnou sílu a zároveň zvýšit míru strategické nejednoznačnosti.

    Pozornost vzbudila kontejnerová loď Zhongda 79, zachycená v loděnici v Šanghaji. Plavidlo má být vybaveno kontejnerovými vertikálními odpalovacími zařízeními s kapacitou až 60 střel, radarovými systémy, blízkou obranou i prostředky elektronického boje. Koncept tzv. „arsenal ship“ počítá s modulárními zbraňovými systémy, které lze rychle instalovat či odstranit, což zapadá do čínské strategie vojensko-civilní fúze.

    Takové řešení sice nezvyšuje maximální dosah čínských raket, ten už zajišťují jiné složky armády, ale může zásadně ovlivnit způsob jejich použití. Rakety ukryté mezi běžným nákladem by mohly být odpáleny bez varování z nečekaných směrů, což komplikuje obranu protivníka. Rozptýlení úderných schopností mezi civilně vyhlížející plavidla navíc zvyšuje šanci na zahlcení obranných systémů a přežití útočných kapacit.

    Zdroj: Asia Times (Hongkong)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media