    Šéfka tchajwanské opozice míří do Číny na jednání se Si Ťin-pchingem

    8. dubna 2026  19:26
    Předsedkyně hlavní tchajwanské opoziční strany Kuomintang (KMT) Čcheng Li-wen odcestovala do Číny, kde se má během šestidenní návštěvy setkat s prezidentem Si Ťin-pchingem.  

    Šéfka hlavní tachjwanské opoziční strany Kuomintang Čcheng Li-wen | foto: @kuomintang

    Čcheng uvedla, že chce působit jako „most pro mír“. Jde o první návštěvu úřadujícího lídra KMT v Číně za posledních deset let.

    Návštěva přichází v době napjatých vztahů mezi Čínou a Tchaj-wanem, které se zhoršily po nástupu Demokratické pokrokové strany (DPP) k moci v roce 2016. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území, zatímco většina obyvatel ostrova podporuje zachování současného statusu bez formální nezávislosti či sjednocení.

    Vládní DPP kritizovala Čcheng s tím, že je servilní vůči Pekingu. Podle analytiků může návštěvou usilovat o posílení své politické pozice před nadcházejícími volbami a prezentovat se jako lídr schopný zmírnit napětí. Návštěva zároveň probíhá v kontextu rostoucích pochybností o americké politice vůči Tchaj-wanu a před plánovaným jednáním mezi Si Ťin-pchingem a Donaldem Trumpem.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

