Čcheng uvedla, že chce působit jako „most pro mír“. Jde o první návštěvu úřadujícího lídra KMT v Číně za posledních deset let.
Návštěva přichází v době napjatých vztahů mezi Čínou a Tchaj-wanem, které se zhoršily po nástupu Demokratické pokrokové strany (DPP) k moci v roce 2016. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území, zatímco většina obyvatel ostrova podporuje zachování současného statusu bez formální nezávislosti či sjednocení.
Vládní DPP kritizovala Čcheng s tím, že je servilní vůči Pekingu. Podle analytiků může návštěvou usilovat o posílení své politické pozice před nadcházejícími volbami a prezentovat se jako lídr schopný zmírnit napětí. Návštěva zároveň probíhá v kontextu rostoucích pochybností o americké politice vůči Tchaj-wanu a před plánovaným jednáním mezi Si Ťin-pchingem a Donaldem Trumpem.
Zdroj: BBC (Velká Británie)