Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    29. prosince 2025  7:38
    Čínská lidová osvobozenecká armáda spustila nejrozsáhlejší vojenské cvičení kolem Tchaj-wanu podle celkové rozlohy. V operaci Spravedlivá mise 2025 nasadila vojáky, válečné lodě, stíhačky i dělostřelectvo, nacvičuje obklíčení ostrova, blokádu hlavních přístavů a ostré střelby i simulované údery na pozemní a námořní cíle.  

    Čínská armáda | foto: @China_Navy

    Ostré střelby mají v úterý probíhat v rekordních sedmi vymezených zónách, některé blíž k ostrovu než dříve; Tchaj-pej navíc hlásí ještě jednu krátkou zónu bez předchozího čínského oznámení. Cvičení má dopady i na dopravu: úřady očekávají, že bude zasaženo přes sto tisíc cestujících na mezinárodních letech a desítky vnitrostátních spojů budou zrušeny.

    Tchaj-wan cvičení odsoudil, mobilizoval jednotky a ohlásil rychlé reakční scénáře; pobřežní stráž vyslala velká plavidla proti čínským. Americký prezident Donald Trump situaci zlehčil a uvedl, že se neobává, zatímco analytici ji vnímají jako vzkaz proti „vnějším zásahům“ po nedávných amerických dodávkách zbraní.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

