Ostré střelby mají v úterý probíhat v rekordních sedmi vymezených zónách, některé blíž k ostrovu než dříve; Tchaj-pej navíc hlásí ještě jednu krátkou zónu bez předchozího čínského oznámení. Cvičení má dopady i na dopravu: úřady očekávají, že bude zasaženo přes sto tisíc cestujících na mezinárodních letech a desítky vnitrostátních spojů budou zrušeny.
Tchaj-wan cvičení odsoudil, mobilizoval jednotky a ohlásil rychlé reakční scénáře; pobřežní stráž vyslala velká plavidla proti čínským. Americký prezident Donald Trump situaci zlehčil a uvedl, že se neobává, zatímco analytici ji vnímají jako vzkaz proti „vnějším zásahům“ po nedávných amerických dodávkách zbraní.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)