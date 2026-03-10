Podle údajů tchajwanského ministerstva obrany jde o výrazný pokles oproti stejnému období loňského roku, kdy bylo zaznamenáno 86 letů. Aktivita čínských vojenských lodí zůstala přibližně na stejné úrovni jako loni, průměrně kolem šesti plavidel denně.
V lednu a únoru se počet čínských vojenských letů v oblasti snížil zhruba o 42 procent ve srovnání s předchozím rokem. Analytici spekulují o různých důvodech tohoto vývoje, například o probíhajícím zasedání čínského parlamentu známém jako „dvě zasedání“, nedávných personálních čistkách v armádě nebo o plánované návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu.
Někteří odborníci upozorňují, že přerušení běžné vojenské aktivity může být významné, jiní však uvádějí, že podobné snížení počtu letů se objevuje každoročně v době konání politických zasedání v Pekingu. Tchajwanský bezpečnostní představitel zároveň varoval, že Peking může tímto způsobem vytvářet dojem zmírnění napětí, aby oslabil podporu Spojených států pro bezpečnost Tchaj-wanu.
Zdroj: France24 (Francie)