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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Čína: Si Ťin-pching slibuje silnější armádu a boj proti korupci

    3. července 2026  18:33
    Čínský prezident Si Ťin-pching při příležitosti 105. výročí založení vládnoucí Komunistické strany Číny zdůraznil nutnost vybudování silné a modernizované armády.  

    Čínská armáda | foto: @China_Navy

    Ve svém projevu v Paláci lidu v Pekingu prohlásil, že ozbrojené síly musí zůstat pod absolutním vedením Komunistické strany, a za jednu z hlavních priorit označil pokračování dlouhodobého boje proti korupci. Rozsáhlé protikorupční čistky v posledních letech přitom podle analytiků vyvolaly otázky ohledně připravenosti čínské armády.

    Protikorupční kampaň vedla během posledních tří let k pádu dvou ministrů obrany a výrazně oslabila nejvyšší vojenské vedení země. Z původně sedmičlenné Ústřední vojenské komise, jíž Si předsedá, zůstali po čistkách pouze prezident a jeden další generál. V reakci na tyto události komise přijala nová pravidla pro přísnější vzdělávání, řízení a dohled nad vysoce postavenými důstojníky. Cílem je posílit disciplínu v armádě a podpořit její další technologickou i organizační modernizaci.

    Si Ťin-pching ve svém projevu rovněž zopakoval závazek sjednotit Čínu s Tchaj-wanem, který Peking považuje za své území. Označil to za historické poslání Komunistické strany i společné přání čínského lidu a zároveň vyzval k rozhodnému odporu proti vměšování vnějších sil, aniž by jmenoval konkrétní státy. Modernizace armády a upevnění její loajality vůči Komunistické straně tak podle čínského vedení zůstávají jednou z klíčových priorit.

    Zdroj: France 24 (Francie)

    maj; natoaktual.cz

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