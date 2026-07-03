Ve svém projevu v Paláci lidu v Pekingu prohlásil, že ozbrojené síly musí zůstat pod absolutním vedením Komunistické strany, a za jednu z hlavních priorit označil pokračování dlouhodobého boje proti korupci. Rozsáhlé protikorupční čistky v posledních letech přitom podle analytiků vyvolaly otázky ohledně připravenosti čínské armády.
Protikorupční kampaň vedla během posledních tří let k pádu dvou ministrů obrany a výrazně oslabila nejvyšší vojenské vedení země. Z původně sedmičlenné Ústřední vojenské komise, jíž Si předsedá, zůstali po čistkách pouze prezident a jeden další generál. V reakci na tyto události komise přijala nová pravidla pro přísnější vzdělávání, řízení a dohled nad vysoce postavenými důstojníky. Cílem je posílit disciplínu v armádě a podpořit její další technologickou i organizační modernizaci.
Si Ťin-pching ve svém projevu rovněž zopakoval závazek sjednotit Čínu s Tchaj-wanem, který Peking považuje za své území. Označil to za historické poslání Komunistické strany i společné přání čínského lidu a zároveň vyzval k rozhodnému odporu proti vměšování vnějších sil, aniž by jmenoval konkrétní státy. Modernizace armády a upevnění její loajality vůči Komunistické straně tak podle čínského vedení zůstávají jednou z klíčových priorit.
Zdroj: France 24 (Francie)