    5. září 2025  17:54
    Čína na velkolepé vojenské přehlídce v Pekingu představila řadu nových zbraní, dronů a další techniky, kterou mnozí vnímají jako jasný vzkaz Spojeným státům americkým a jejich spojencům.  

    Čínská armáda | foto: @China_Navy

    Vojenské přehlídky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se účastnilo více než dvacet zahraničních hlav států, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina a severokorejského vůdce Kim Čong-una.

    Podle analytika Alexandra Neilla může Čína díky centralizovanému řízení a obrovským zdrojům nové zbraně vyrábět rychleji a ve větším množství než jiné státy. Otázkou ale je, zda bude Čína schopná tyto systémy efektivně ve svých řadách integrovat.

    Podle Neilla bylo také patrné, že rakety jsou klíčovým prvkem čínské strategie odstrašení a reakcí na převahu amerického námořnictva. Dále si prý Peking buduje i schopnost tzv. druhého úderu, tedy odvetného útoku v případě napadení. Velkou část přehlídky také tvořily drony a umělá inteligence.

    Zdá se, že zatímco Čína technologicky dohání USA, americké ozbrojené síly mají stále převahu v operační flexibilitě. Američtí velitelé na nižších úrovních mají pravomoc reagovat a měnit taktiku přímo v boji na rozdíl od Číňanů, kteří jsou stále řízeni striktně od shora dolů. Přehlídka nebyla jen demonstrací síly, ale také reklamou pro čínské zbrojaře.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

