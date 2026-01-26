natoaktual.cz

    Čína vyšetřuje nejvyššího generála kvůli vážnému porušení disciplíny a zákona

    26. ledna 2026  22:12
    Čínské vojenské vedení je v krizi poté, co začal být vyšetřován nejvýše postavený generál a dlouholetý spojenec Si Ťin-pchinga kvůli podezření na závažné porušení disciplíny a zákona.  

    Čínští armádní zdravotníci na cvičení v Německu | foto: Bundeswehr

    Generál Čang Jou-sia je společným místopředsedou Ústřední vojenské komise (CMC) a v hierarchii velení je druhý po Sim. Ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že vyšetřováni jsou Čang i Liu Zhenli, šéf štábu společného štábního oddělení CMC.

    Nedělní úvodník v armádním deníku Liberation Army Daily uvedl, že Čang a Liu vážně zradili důvěru a očekávání komunistické strany a CMC a podporovali politické a korupční problémy, které podkopaly absolutní vedení strany nad armádou a ohrozily vládnoucí základy strany. Wall Street Journal napsal, že Čang byl obviněn z úniku informací o jaderném programu do USA a z přijímání úplatků za úřední úkony včetně povýšení důstojníka na ministra obrany, tyto zprávy se však zatím nepodařilo ověřit.

    Zásah proti takto vysoce postavené osobě v protikorupční kampani vyvolává otázky o stabilitě vedení armády, mimo jiné v době, kdy je pod dohledem západních pozorovatelů kvůli připravenosti k případnému útoku na Tchaj-wan.

    „Čistka nastoluje širší otázky politické stability v rostoucí jaderné supervelmoci. Mnozí to mohou vnímat jako odraz špatného úsudku ohledně některých předchozích jmenování,“ uvedl ředitel programu pro Asii v Defense Priorities, think-tanku pro zahraniční politiku. „Čínští modernizátoři armády budou i nadále prosazovat dva cíle, které Si pro PLA stanovil – totiž do roku 2035 v zásadě dokončit její modernizaci a do roku 2049 se stát ozbrojenými silami světové úrovně,“ řekl Char, odborník ze školy S Rajaratnam School of International Studies.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

