Podle všeho by se mělo jednat o čínské námořní korvety typu A56. Jednání Číny v Kambodži potvrzuje obavy Washingtonu o rozšiřování čínské vojenské přítomnosti v Jihočínském moři. Kambodžská vláda opakovaně popírá takovou možnost a jako důkaz uvádí svou ústavu, která zakazuje jakoukoliv trvalou přítomnost zahraničních vojsk. Ale podle kambodžské vlády je základna Ream otevřena všem přátelským námořnictvům, což by nemělo kolidovat s kambodžskou ústavou.

Několik let byla základna Ream modernizována s pomocí Spojených států amerických. Po roce 2017 však USA tuto pomoc omezily, když byla zakázána hlavní opoziční strana a její vůdci byli vyhnáni nebo uvězněni. Kambodžská vláda změnila strategické partnery a zrušila pravidelná cvičení s USA. Na místo toho přešla na tzv. cvičení Zlatý drak s Čínou. V roce 2019 Wall Street Journal informoval o uniklé dohodě mezi Kambodžou a Čínou o pronájmu 77 hektarů základny na 30 let. To údajně zahrnovalo umístění vojenského personálu a zbraní. Informace z uveřejněné dohody Kambodža považuje za falešné.

Většina analytiků se domnívá, že dlouhodobá čínská přítomnost v Ream by Číně přinesla minimum výhod. Setrvávající přítomnost čínských ozbrojených sil ale znepokojuje Thajsko i Vietnam.

