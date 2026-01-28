Podle čínské státní tiskové agentury Sin-chua zároveň vyjádřil přání, aby Finsko sehrálo konstruktivní roli při podpoře stabilního a zdravého rozvoje vztahů mezi Čínou a Evropskou unií.
Návštěva Orpa v Pekingu se uskutečnila v době, kdy proměnlivá zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho konfrontační přístup ke spojencům vedou evropské státy k diverzifikaci zahraničních vztahů. Zároveň přichází v období zvýšené pozornosti věnované bezpečnosti Arktidy, která se stala tématem i na Světovém ekonomickém fóru v Davosu poté, co Trump pohrozil převzetím Grónska k zabránění rozšiřování vlivu Číny a Ruska v regionu.
Si dále vyzval k užší spolupráci v oblastech energetické transformace, zemědělství a lesnictví a přivítal finské firmy na čínském trhu. Orpo uvedl, že se těší na další jednání o bilaterální spolupráci i mezinárodních otázkách, a připomněl předchozí otevřené a konstruktivní rozhovory mezi Siem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Stejně jako při minulém setkání zazněla i pozvání k budoucím návštěvám na obou stranách.
Zdroj: The Straits Times (Singapur)