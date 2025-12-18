Členské státy Unie se stále více obávají odolnosti evropské energetické infrastruktury vůči fyzickým i digitálním útokům ze strany nepřátelských aktérů, zejména Ruska. Čína je sice často vnímána jako méně bezprostřední hrozba, hlavní města členských zemí EU však stále více znepokojuje rostoucí závislost EU na čínských větrných turbínách, solárních panelech a dalších klíčových technologiích v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Šekerinská upozornila na dominantní postavení Číny v dodávkách materiálů a technologií, na nichž jsou výrazně závislé evropské vojenské logistické řetězce. Energetická závislost Evropy na Číně se podle Šekerinské netýká pouze technologií obnovitelných zdrojů, ale také kritických surovin a baterií.
Podle údajů Evropské komise se Čína v roce 2024 podílela přibližně 98 % na dovozu solárních panelů do EU, 24 % na dovozu biopaliv a její podíl na dovozu větrných turbín do Unie nadále roste.
Na rostoucí bezpečnostní rizika v energetice upozornila také cloudová divize společnosti Amazon. Technologický gigant v ní popsal nové podrobnosti o rok trvající, ruským státem sponzorovaném kybernetickém tažení proti kritické infrastruktuře, zaměřeném především na energetický sektor ve Spojených státech, Evropě a na Blízkém východě. Útočníci se soustředili na energetické společnosti, dodavatele energií, firmy specializované na kybernetickou bezpečnost v energetice, cloudové platformy i telekomunikační operátory.
Amazon tuto kampaň spojil s nechvalně známou ruskou hackerskou skupinou Sandworm, kterou západní bezpečnostní služby dlouhodobě dávají do souvislosti s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU.
Zdroj: Politico (USA)