natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Čína usiluje o vojenské angažmá v Egyptě

    2. února 2026  16:27
    Vztahy mezi Násirovou vojenskou akademií (nyní Vojenská akademie pro postgraduální a strategická studia) a čínskými vojenskými institucemi procházejí kvalitativní proměnou.  

    ilustrační foto | foto: OSN

    Spolupráce stojí na výměně vojenských zkušeností, vzdělávání a společném výcviku v rámci komplexního strategického partnerství a zahrnuje vzájemné návštěvy na vysoké úrovni, kurzy, přednášky i kooperaci v protivzdušné obraně a vojenské výrobě. Cílem je rychlý rozvoj a modernizace schopností skrze delegace a výměnu pohledů na bezpečnostní a obranné otázky.

    Čínští představitelé chtějí posílit přítomnost v Egyptě a propojovat ji s prohlubováním obranné spolupráce. To vyvolává obavy v amerických a izraelských kruzích kvůli možnému omezení vlivu Washingtonu. Čína usiluje o posílení svého vojenského vlivu v Egyptě budováním silných komunikačních sítí s armádními důstojníky, vedením Násirovy vojenské akademie a budoucími elitami a snaží se prezentovat čínské vojenské myšlení jako strategickou alternativu k americké a západní hegemonii.

    Tyto snahy jsou spojeny s dodávkami pokročilých systémů, společnými cvičeními a programy v letech 2025–2026 včetně záměru vytvořit společnou vojenskou elitu, podpory doktríny digitální transformace a spolupráce v technologiích, bezpilotních prostředcích, radarech.

    Zdroj: Modern Diplomacy (Německo)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media