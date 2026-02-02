Spolupráce stojí na výměně vojenských zkušeností, vzdělávání a společném výcviku v rámci komplexního strategického partnerství a zahrnuje vzájemné návštěvy na vysoké úrovni, kurzy, přednášky i kooperaci v protivzdušné obraně a vojenské výrobě. Cílem je rychlý rozvoj a modernizace schopností skrze delegace a výměnu pohledů na bezpečnostní a obranné otázky.
Čínští představitelé chtějí posílit přítomnost v Egyptě a propojovat ji s prohlubováním obranné spolupráce. To vyvolává obavy v amerických a izraelských kruzích kvůli možnému omezení vlivu Washingtonu. Čína usiluje o posílení svého vojenského vlivu v Egyptě budováním silných komunikačních sítí s armádními důstojníky, vedením Násirovy vojenské akademie a budoucími elitami a snaží se prezentovat čínské vojenské myšlení jako strategickou alternativu k americké a západní hegemonii.
Tyto snahy jsou spojeny s dodávkami pokročilých systémů, společnými cvičeními a programy v letech 2025–2026 včetně záměru vytvořit společnou vojenskou elitu, podpory doktríny digitální transformace a spolupráce v technologiích, bezpilotních prostředcích, radarech.
Zdroj: Modern Diplomacy (Německo)