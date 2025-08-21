natoaktual.cz

    21. srpna 2025  23:05
    Pekingskými ulicemi projíždějí vojenské kolony – některé zakryté obrovskými plachtami, přesto však nezaměnitelné siluety raket, tanků či podmořských dronů napovídají, že se Čína chystá na svou nejvýraznější vojenskou přehlídku za posledních šest let.  

    Čínská armáda | foto: @China_Navy

    Pro vojenské analytiky představují záběry zahalené techniky cenné indicie k tomu, co by se mohlo objevit na velkolepé přehlídce 3. září. Podle čínských představitelů má ukázat „novou generaci“ domácích zbraní Lidové osvobozenecké armády (PLA), připravených pro aktivní službu.

    Půjde o největší prezentaci pokroku čínské armády od přehlídky ke státnímu svátku v roce 2019, která připomněla 70. výročí založení Čínské lidové republiky.

    Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga prochází Čína masivním procesem posilování armády. Zatímco PLA ještě donedávna nepatřila ani mezi nejsilnější ozbrojené síly Asie, dnes se podle odhadů analytiků v některých oblastech vyrovnává americké armádě.

    Čína na přehlídce poprvé světu představí řadu nejmodernějších zbraní – včetně špičkových dronů, zbraní s řízenou energií, systémů elektronického boje, hypersonických prostředků, technologií protivzdušné a protiraketové obrany i strategických raket.

    Zdroj: CNN(USA)

    aam; natoaktual.cz

