Pro vojenské analytiky představují záběry zahalené techniky cenné indicie k tomu, co by se mohlo objevit na velkolepé přehlídce 3. září. Podle čínských představitelů má ukázat „novou generaci“ domácích zbraní Lidové osvobozenecké armády (PLA), připravených pro aktivní službu.
Půjde o největší prezentaci pokroku čínské armády od přehlídky ke státnímu svátku v roce 2019, která připomněla 70. výročí založení Čínské lidové republiky.
Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga prochází Čína masivním procesem posilování armády. Zatímco PLA ještě donedávna nepatřila ani mezi nejsilnější ozbrojené síly Asie, dnes se podle odhadů analytiků v některých oblastech vyrovnává americké armádě.
Čína na přehlídce poprvé světu představí řadu nejmodernějších zbraní – včetně špičkových dronů, zbraní s řízenou energií, systémů elektronického boje, hypersonických prostředků, technologií protivzdušné a protiraketové obrany i strategických raket.
