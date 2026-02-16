natoaktual.cz

    CIA v novém videu láká čínské důstojníky ke spolupráci

    16. února 2026  17:46
    Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zveřejnila nové video v mandarínštině, kterým se snaží získat ke spolupráci čínské vojenské důstojníky nespokojené s korupcí a rozsáhlými čistkami čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.  

    Čína (ilustrační foto) | foto: Daderot

    Video podle CIA zobrazuje fiktivního středně postaveného důstojníka, který se rozhodne zůstat věrný svým hodnotám a kontaktovat CIA.

    „Kdokoli má vůdčí schopnosti, bude nevyhnutelně považován za hrozbu a nemilosrdně odstraněn,“ říká vypravěč videa. CIA tím navazuje na náborovou kampaň zahájenou loni a tvrdí, že už přinesla nové zdroje důležité pro získávání lidských sil.

    Ředitel CIA John Ratcliffe uvedl, že Čína je pro agenturu prioritou, a americké úřady naznačují, že se podařilo znovu budovat síť zdrojů, o kterou USA přišly před lety. „Čína přijme veškerá nezbytná opatření, aby důrazně bojovala proti infiltračním a sabotážním aktivitám zahraničních protičínských sil a neochvějně chránila národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Lin Ťien. Podle amerických činitelů videa fungují a vedla k náboru nových informátorů.

    USA přišly o řadu špionů v Číně kolem roku 2010 během kontrarozvědné kampaně, kterou média označila za ochromující. CIA nyní vidí příležitost mimo jiné v sílících čistkách v čínské armádě. Od nástupu k moci v roce 2012 Si Ťin-pching prosazuje protikorupční tažení a v posledních letech bylo vyšetřováno či odvoláno více než dvacet vysokých důstojníků, včetně letošního odvolání nejvyššího generála.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

