    Chorvatský prezident zastavil vojenskou spolupráci s Izraelem

    24. února 2026  10:17
    Chorvatský prezident Zoran Milanović uvedl, že kvůli podle něj nepřijatelnému jednání izraelské armády a porušování mezinárodního humanitárního práva již loni v květnu nařídil ukončení veškeré spolupráce mezi chorvatskými ozbrojenými silami a Izraelem.  

    Izraelské jednotky v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Vyzval také vládu, aby zastavila obchod se zbraněmi a vojenským materiálem s Izraelem, a premiéra Andreje Plenkoviće upozornil, že jakákoli vojenská spolupráce je nepřijatelná.

    Ministr obrany Ivan Anušić však během návštěvy Izraele jednal o posílení spolupráce mezi resorty obrany a obranným průmyslem. Zdůraznil význam izraelských technologií, včetně obranného systému Trophy, který je integrován do tanků Leopard 2A8, a uvedl, že ministerstvo bude rozvíjet spolupráci s izraelským průmyslem v zájmu bezpečnosti Chorvatska.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

