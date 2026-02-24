Vyzval také vládu, aby zastavila obchod se zbraněmi a vojenským materiálem s Izraelem, a premiéra Andreje Plenkoviće upozornil, že jakákoli vojenská spolupráce je nepřijatelná.
Ministr obrany Ivan Anušić však během návštěvy Izraele jednal o posílení spolupráce mezi resorty obrany a obranným průmyslem. Zdůraznil význam izraelských technologií, včetně obranného systému Trophy, který je integrován do tanků Leopard 2A8, a uvedl, že ministerstvo bude rozvíjet spolupráci s izraelským průmyslem v zájmu bezpečnosti Chorvatska.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)