    27. února 2026  19:30
    Chorvatsko po téměř dvaceti letech znovu zavedlo povinnou vojenskou službu pro muže.  

    Chorvatská akrobatická skupina Krila Oluje - „Křídla Bouře“ na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Od března budou mladí muži absolvovat dvouměsíční základní výcvik. V případě tzv. výhrady svědomí si mohou zvolit civilní službu. Vláda krok zdůvodňuje snahou modernizovat ozbrojené síly a posílit nábor.

    Povinná služba byla zrušena v roce 2008, rok před vstupem země do Severoatlantické aliance, s cílem vybudovat plně profesionální armádu. Nynější kabinet tvrdí, že krátký výcvik pomůže zvýšit připravenost a zájem o službu v armádě.

    Ministerstvo obrany zdůrazňuje, že účastníci dostanou finanční příspěvek a že absolvovaný výcvik může být přínosem i pro životopis. Kritici však upozorňují na otázku volby a varují, že opatření může podpořit emigraci mladých lidí.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

