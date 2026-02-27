Od března budou mladí muži absolvovat dvouměsíční základní výcvik. V případě tzv. výhrady svědomí si mohou zvolit civilní službu. Vláda krok zdůvodňuje snahou modernizovat ozbrojené síly a posílit nábor.
Povinná služba byla zrušena v roce 2008, rok před vstupem země do Severoatlantické aliance, s cílem vybudovat plně profesionální armádu. Nynější kabinet tvrdí, že krátký výcvik pomůže zvýšit připravenost a zájem o službu v armádě.
Ministerstvo obrany zdůrazňuje, že účastníci dostanou finanční příspěvek a že absolvovaný výcvik může být přínosem i pro životopis. Kritici však upozorňují na otázku volby a varují, že opatření může podpořit emigraci mladých lidí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)