Podle ministra obrany Ivana Anušiće je pořízení tureckých dronů důležité.

Odsouhlasený balíček v hodnotě 95 milionů dolarů zahrnuje velitelské a kontrolní centrum, tréninkový simulátor, pozemní monitorovací a kontrolní stanice, pozemní datové stanice, počáteční sadu náhradních dílů pro čtyři tisíce letových hodin, včetně veškerého nezbytného vybavení a údržbářských nástrojů, dvouletou záruku nebo záruku do dosažení čtyř tisíc letových hodin, přítomnost odborníků v Chorvatsku po dobu dvou let, výcvik v Turecku a přepravu celého balíčku do Chorvatska.

Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)