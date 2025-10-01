natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Starosta Chicaga kritizuje Trumpa kvůli plánům nasadit ozbrojené síly v amerických městech

    1. října 2025  16:26
    Starosta Chicaga Brandon Johnson označil prezidenta Donalda Trumpa za nestabilního člověka, kterého je nutné zastavit kvůli plánům na nasazení ozbrojených sil proti americkým občanům.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Reagoval tak na Trumpův projev k nejvyšším velitelům amerických ozbrojených sil v Quanticu ve státě Virginia.

    „Není možné, aby kdokoli v této zemi souhlasil s tím, že do našich měst budou posílány ozbrojené síly,“ prohlásil Johnson a dodal, že se vojáci určitě nepřihlásili do služby proto, aby zasahovali ve městech proti spoluobčanům, a označil tento krok za pokus podkopat demokracii.

    Na začátku týdne stovky federálních agentů provedly v Chicagu cílenou imigrační operaci proti lidem, kteří byli údajně podezřelí ze zapojení do venezuelského gangu Tren de Aragua. Akce se zaměřila na šest podezřelých a vyústila v zadržení dvou desítek osob.

    Zdroj: Fox News(USA)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media