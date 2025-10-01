Reagoval tak na Trumpův projev k nejvyšším velitelům amerických ozbrojených sil v Quanticu ve státě Virginia.
„Není možné, aby kdokoli v této zemi souhlasil s tím, že do našich měst budou posílány ozbrojené síly,“ prohlásil Johnson a dodal, že se vojáci určitě nepřihlásili do služby proto, aby zasahovali ve městech proti spoluobčanům, a označil tento krok za pokus podkopat demokracii.
Na začátku týdne stovky federálních agentů provedly v Chicagu cílenou imigrační operaci proti lidem, kteří byli údajně podezřelí ze zapojení do venezuelského gangu Tren de Aragua. Akce se zaměřila na šest podezřelých a vyústila v zadržení dvou desítek osob.
Zdroj: Fox News(USA)