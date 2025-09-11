Obávají se kroků prezidenta Donalda Trumpa, který vyzývá k rozsáhlému federálnímu převzetí amerických měst.
Demokratický guvernér Illinois J. B. Pritzker ve svém prohlášení na začátku měsíce varoval, že existují bezprostřední plány na vynucování imigračního práva a nasazení národní gardy v Chicagu a okolních oblastech. Podobně i demokratický starosta Chicaga Brandon Johnson podepsal výkonný příkaz, v němž vyzval Trumpa, aby ustoupil od své hrozby nasadit vojenské síly v tomto městě na středozápadě.
„Město Chicago udělá vše, co je v jeho silách, aby bránilo demokracii a chránilo naše komunity,“ uvedl Johnson. Podle něj není jasné, zda a kdy by k nasazení armády v Chicagu skutečně došlo. Připomněl však, že by šlo o krok následující krátce po federálním převzetí moci a nasazení národní gardy ve Washingtonu, D.C., a po letním nasazení námořní pěchoty a dalších jednotek v Los Angeles při imigračních raziích.
Zdroj: Military.com(USA)