    Chicago se připravuje na možné nasazení národní gardy

    11. září 2025  15:19
    Politici v Illinois bijí na poplach a připravují se na možné nasazení národní gardy v Chicagu.  

    ilustrační foto. | foto: U.S. Air National Guard, Matt Hecht

    Obávají se kroků prezidenta Donalda Trumpa, který vyzývá k rozsáhlému federálnímu převzetí amerických měst.

    Demokratický guvernér Illinois J. B. Pritzker ve svém prohlášení na začátku měsíce varoval, že existují bezprostřední plány na vynucování imigračního práva a nasazení národní gardy v Chicagu a okolních oblastech. Podobně i demokratický starosta Chicaga Brandon Johnson podepsal výkonný příkaz, v němž vyzval Trumpa, aby ustoupil od své hrozby nasadit vojenské síly v tomto městě na středozápadě.

    „Město Chicago udělá vše, co je v jeho silách, aby bránilo demokracii a chránilo naše komunity,“ uvedl Johnson. Podle něj není jasné, zda a kdy by k nasazení armády v Chicagu skutečně došlo. Připomněl však, že by šlo o krok následující krátce po federálním převzetí moci a nasazení národní gardy ve Washingtonu, D.C., a po letním nasazení námořní pěchoty a dalších jednotek v Los Angeles při imigračních raziích.

    Zdroj: Military.com(USA)

    natoaktual.cz

