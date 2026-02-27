Vláda premiéra Andreje Babiše škrtá oproti předchozímu návrhu 900 milionů eur a na armádu vyčleňuje 1,8 procenta. Český ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že škrty jsou nutné kvůli podvodům v minulém návrhu a ochraně českého zdravotnictví a sociálního systému. Ujistil však, že země nakonec dvou procent HDP dosáhne.
Krok může vyvolat napětí se Spojenými státy i spojenci v Severoatlantické alianci. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na vyšší výdaje a Aliance se loni dohodla na cíli pět procent HDP do roku 2035. Podle diplomatů by setrvání kolem dvou procent či pokles oslabil snahu posílit obranu. „Nemyslím si, že to Mark Rutte, generální tajemník NATO, nechá projít. Nemyslím si, že chce dát Trumpovi záminku, aby si do NATO rýpnul,“ uvedl jeden z diplomatů NATO.
Návrh počítá s výdaji 2,1 % HDP, z toho 0,34 % z jiných kapitol včetně dopravy. Kritici mluví o kreativním účetnictví. Český ministr obrany Jaromír Zůna připustil odklad plateb a odsun plánů budování schopností NATO. Prezident Petr Pavel označil škrty za nezodpovědné, veto však slíbil neuplatnit.
Zdroj: Politico (Belgie)