Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Česko za vlády Babiše nesplní cíl NATO na obranné výdaje

    12. března 2026  17:53
    Čeští zákonodárci schválili rozpočet na rok 2026, který počítá s výdaji na obranu ve výši přibližně 1,7 % hrubého domácího produktu.  

    Tank Leopard 2A4 české armády na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Rozpočet prosadili poslanci podporující vládu premiéra Andreje Babiše. Cíl NATO přitom stanovuje minimální výdaje na obranu ve výši 2 % HDP.

    Vláda argumentuje špatným stavem veřejných financí a dalšími prioritami, například zdravotnictvím. Podle Babiše představuje schválená částka maximum, které je možné v současné situaci vyčlenit. Výdaje by se mohly přiblížit dvěma procentům pouze v případě započtení některých projektů souvisejících s obranou v jiných resortech.

    Prezident Petr Pavel vyzval poslance ke zvýšení obranných výdajů s ohledem na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu. Americký velvyslanec Nicholas Merrick zároveň upozornil, že nedodržení závazků by mohlo oslabit postavení České republiky v rámci Severoatlantické aliance.

    Zdroj: ABC News (USA)

    dkr; natoaktual.cz

