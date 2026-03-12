Rozpočet prosadili poslanci podporující vládu premiéra Andreje Babiše. Cíl NATO přitom stanovuje minimální výdaje na obranu ve výši 2 % HDP.
Vláda argumentuje špatným stavem veřejných financí a dalšími prioritami, například zdravotnictvím. Podle Babiše představuje schválená částka maximum, které je možné v současné situaci vyčlenit. Výdaje by se mohly přiblížit dvěma procentům pouze v případě započtení některých projektů souvisejících s obranou v jiných resortech.
Prezident Petr Pavel vyzval poslance ke zvýšení obranných výdajů s ohledem na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu. Americký velvyslanec Nicholas Merrick zároveň upozornil, že nedodržení závazků by mohlo oslabit postavení České republiky v rámci Severoatlantické aliance.
Zdroj: ABC News (USA)