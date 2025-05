To by výrazně překročilo současný cíl Aliance vydávat 2 % HDP na obranu. Česká republika tohoto cíle dosáhla v loňském roce a vláda plánuje do roku 2030 vydávat 3 % HDP na obranu.

„Reálné potřeby na obranu mohou činit až 3,7 % HDP. Debata o výdajích na obranu by se neměla soustředit pouze na čísla,“ varoval Pavel.

Zdroj: Euractiv (Belgie)