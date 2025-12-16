natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Prezident Pavel jmenoval novou vládu a zdůraznil roli Česka v NATO a EU

    16. prosince 2025  15:44
    Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše, která vzešla z říjnových voleb.  

    Premiér Andrej Babiš na národní konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ na Pražském hradě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    „Jsem velmi rád, že dnes završujeme proces sestavení a jmenování nové vlády,“ uvedl Pavel. Ocenil, že kabinet byl sestaven v dohodnutém termínu a v souladu s ústavou, zároveň ale varoval, že přebírá moc v době napětí, nejistoty a vysokých očekávání veřejnosti. Ministři mají podle něj pomoci stmelit společnost a dát občanům jasný směr a pocit stability.

    Pavel připomněl, že bezpečnost a prosperita Česka jsou spjaty s členstvím v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Bez Aliance by země nebyla bezpečnější a bez EU by postrádala ekonomickou jistotu. Vládu vyzval, aby byla spolehlivým partnerem, který své výhrady k Bruselu či NATO doplní konkrétními návrhy. Současně uvedl, že bude sledovat dodržování demokratických standardů, zejména nezávislost justice, státního zastupitelství, bezpečnostních složek a veřejnoprávních médií.

    Kabinet tvoří koalice ANO, SPD a Motoristů s 16 členy včetně čtyř vicepremiérů. Od nové vlády se čeká, že rychle představí priority v ekonomice, sociální oblasti i obraně a ukáže, jak chce prezidentův důraz na stabilitu a prozápadní směřování prosazovat v praxi.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media