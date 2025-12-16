„Jsem velmi rád, že dnes završujeme proces sestavení a jmenování nové vlády,“ uvedl Pavel. Ocenil, že kabinet byl sestaven v dohodnutém termínu a v souladu s ústavou, zároveň ale varoval, že přebírá moc v době napětí, nejistoty a vysokých očekávání veřejnosti. Ministři mají podle něj pomoci stmelit společnost a dát občanům jasný směr a pocit stability.
Pavel připomněl, že bezpečnost a prosperita Česka jsou spjaty s členstvím v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Bez Aliance by země nebyla bezpečnější a bez EU by postrádala ekonomickou jistotu. Vládu vyzval, aby byla spolehlivým partnerem, který své výhrady k Bruselu či NATO doplní konkrétními návrhy. Současně uvedl, že bude sledovat dodržování demokratických standardů, zejména nezávislost justice, státního zastupitelství, bezpečnostních složek a veřejnoprávních médií.
Kabinet tvoří koalice ANO, SPD a Motoristů s 16 členy včetně čtyř vicepremiérů. Od nové vlády se čeká, že rychle představí priority v ekonomice, sociální oblasti i obraně a ukáže, jak chce prezidentův důraz na stabilitu a prozápadní směřování prosazovat v praxi.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)