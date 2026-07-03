Praha plánuje i nadále garantovat dodávky naléhavě potřebných dělostřeleckých granátů ráže 155 mm s prodlouženým doletem. Česko je v současnosti klíčovým zdrojem tohoto materiálu, přičemž celá iniciativa, která od roku 2024 dodala Ukrajině miliony kusů munice, vyjde podporující státy v letošním roce na pět miliard eur. Zůna zároveň uvedl, že Ukrajina zlepšila efektivitu svých sil a Rusko čelí rostoucímu tlaku pokračující války.
Zůna zároveň zdůraznil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, neboť výsledek konfliktu zásadně zformuje budoucí bezpečnostní prostředí. Silná Ukrajina je klíčová nejen pro své vlastní přežití, ale i pro stabilitu východního křídla NATO a zemí, jako je Česká republika.
Armáda ČR proto masivně investuje do modernizace těžkých pozemních sil, zejména nákupem 44 tanků Leopard 2A8 s opcí na dalších 14 kusů. O využití této opce však resort obrany teprve rozhodne na základě rozpočtových možností a vyhodnocení logistických kapacit nutných pro plné provozní využití této platformy.
Klíčovým pilířem modernizace českého letectva zůstává pořízení 24 stíhacích letounů F-35 s plánovaným dodáním do roku 2031. Součástí projektu je také modernizace letecké základny v Čáslavi, která si vyžádá investice v řádu miliard korun a na jejímž financování se bude podílet i NATO.
V rámci Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 plánuje ministerstvo obrany navýšit celkové počty vojáků na přibližně 37 tisíc osob, včetně rozšíření aktivních záloh na zhruba 10 tisíc vojáků. Vláda zároveň nepočítá s návratem povinné vojenské služby a zaměřuje se na posílení náboru a stabilizaci profesionální armády.
Zdroj: Euractiv (Belgie)