Kvapil vzal na Ukrajinu tři české civilisty zastávající protiukrajinské a proruské postoje, aby jim ukázal realitu ruské agrese. Režisér a jeho tým celou cestu natáčeli a sami účastníci si také pořizovali záznamy, v nichž komentovali své dojmy.
Tři protagonisté jsou typickými zástupci toho, co lze označit za „anti-woke“ hnutí – odmítají environmentální politiku, migraci, Evropskou unii i témata spojená s genderovou rovností. Domnívají se, že válka na Ukrajině je jen střetem Západu s Ruskem, a zároveň je znepokojuje přítomnost ukrajinských uprchlíků v Česku.
Dokument měl českou premiéru 21. srpna – datum zvolené záměrně, protože připadá na výročí sovětské invaze do Československa v roce 1968. Film vyvolal značný rozruch: informovala o něm většina předních českých médií a stal se předmětem bouřlivých debat na sociálních sítích. Diskuse se soustředí na vliv a nebezpečí ruské propagandy v Česku, na míru rozdělení společnosti i na otázku, zda dokument civilní „konspirační teoretiky“ pouze ukazuje, nebo je nespravedlivě využívá.
V Charkově trojice spolu s filmovým štábem viděla na vlastní oči rozsah zkázy: vybombardovanou nemocnici, čtvrť Saltivka, která je kvůli ruskému ostřelování téměř neobyvatelná, nebo školní děti nucené učit se v krytech. Navštívili také vesnici blízko fronty a les s prázdnými hroby poblíž Izjumu.
Při sledování filmu divák přirozeně očekává, zda se tři civilisté pod tíhou reality nezmění. Na zpáteční cestě však otevřeně říkají, že pokud účelem cesty byla jejich převýchova, pak se nezdařila. Jejich názory zůstaly nezměněné.
Zdroj: Deutsche Welle(Německo)