    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Česko: Babiš a Pavel se střetli kvůli summitu NATO

    20. května 2026  16:45
    Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se dostali do sporu kvůli tomu, kdo má Česko zastupovat na summitu Severoatlantické aliance v Turecku.  

    Premiér Andrej Babiš na národní konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ na Pražském hradě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Vláda chce, aby zemi reprezentoval premiér, zatímco Pavel tvrdí, že by se měl summitu účastnit jako prezident a bývalý vysoký představitel NATO.

    Spor ukazuje napětí mezi Hradem a vládou v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Pavel dlouhodobě zdůrazňuje silnou podporu NATO a Ukrajiny, zatímco Babiš vystupuje opatrněji hlavně kvůli dopadům obranných výdajů na státní rozpočet.

    Letošní summit NATO v Ankaře se uskuteční v červenci a očekává se, že hlavními tématy budou obranné výdaje, bezpečnost Evropy a další směřování Aliance. Spor o českou reprezentaci tak přichází v citlivém období pro domácí i mezinárodní politiku.

    Zdroj: Politico (USA)

    aam; natoaktual.cz

