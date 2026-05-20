Vláda chce, aby zemi reprezentoval premiér, zatímco Pavel tvrdí, že by se měl summitu účastnit jako prezident a bývalý vysoký představitel NATO.
Spor ukazuje napětí mezi Hradem a vládou v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Pavel dlouhodobě zdůrazňuje silnou podporu NATO a Ukrajiny, zatímco Babiš vystupuje opatrněji hlavně kvůli dopadům obranných výdajů na státní rozpočet.
Letošní summit NATO v Ankaře se uskuteční v červenci a očekává se, že hlavními tématy budou obranné výdaje, bezpečnost Evropy a další směřování Aliance. Spor o českou reprezentaci tak přichází v citlivém období pro domácí i mezinárodní politiku.
Zdroj: Politico (USA)