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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Česká vláda zablokovala prezidentovi účast na summitu NATO

    23. června 2026  15:28
    Vláda České republiky oznámila, že nezahrne českého prezidenta Petra Pavla, bývalého předsedu Vojenského výboru Severoatlantické aliance, do delegace na summit NATO v Ankaře.  

    Prezident Petr Pavel na konferenci Globsec 2024 | foto: hrad.cz

    Vládní rozhodnutí se rozchází s tradicí země a vytváří právní spor s hlavou státu.

    „Bude to velmi specifický summit. Bude pravděpodobně nepříjemný pro naši zemi, ale jsme zodpovědní za obhájení naší pozice,“ prohlásil český premiér Andrej Babiš.

    Podle Ústavy České republiky má prezident omezenou moc a zahraniční politika je v rukou vlády. Avšak od vstupu Česka do NATO v roce 1999 prezidenti země téměř vždy vedli českou delegaci na summitech NATO, někdy společně s předsedy vlády.

    Pavel nedávno uvedl, že odmítnutí by považoval za pokus omezit jeho pravomoci zastupovat zemi v zahraničí, a věc by předal Ústavnímu soudu.

    Prezident je v konfliktu s vládou, především s menší euroskeptickou stranou Motoristé sobě, od té doby, co odmítl jmenovat jednoho z jejích představitelů ministrem zahraničí.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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