    27. října 2025  15:20
    Budoucí vládní koalice České republiky potvrdila závazek členství země v Evropské unii a Severoatlantické alianci.  

    ilustrační snímek | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle stanice Radio Prague se na tom shodly hnutí ANO, Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristé, kteří připravují společné prohlášení o programových prioritách.

    Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček uvedl, že případné budoucí referendum se nebude týkat geopolitického směřování České republiky. Poslanec Motoristů Filip Turek, zvažovaný jako možný ministr zahraničí, zdůraznil význam silných transatlantických vztahů, včetně spolupráce se Spojenými státy.

    Koalice vzniká po parlamentních volbách konaných 3. a 4. října, v nichž hnutí ANO vedené Andrejem Babišem získalo přibližně 34,7 % hlasů a výrazně tak předstihlo vládní blok Spolu s 23,2 %.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

