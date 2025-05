Tento krok má snížit závislost Kanady na Spojených státech v oblasti zbraní a munice. Zároveň přislíbil, že jeho vláda se připojí k iniciativě ReArm Europe.

„Z každého dolaru vydaného na obranu směřuje 75 centů do Spojených států. To není rozumné,“ prohlásil Carney. Kanada o zapojení do evropského obranného plánu jedná s Evropskou unií již od Carneyho nástupu do úřadu. Plán předpokládá, že evropské státy v příštích pěti letech investují do obrany 1,25 bilionu dolarů.

Krátce poté, co Carney prosazoval těsnější obrannou spolupráci s Evropou, americký prezident Donald Trump uvedl, že jeho administrativa jedná s Kanadou o jejím připojení k americkému protiraketovému systému Golden Dome.

Kanada v současnosti vydává na obranu přibližně 1,37 % svého HDP, což je výrazně pod cílem 2 %, na němž se spojenci dohodli před více než deseti lety. Carney se během nedávné volební kampaně zavázal, že Kanada této úrovně dosáhne do roku 2030.

Zdroj: CBC(Kanada)