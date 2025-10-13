Funkci velitele převzal norský generálmajor Tron Strand.
„Dnes uvádíme do provozu zásadní a klíčový prvek velení a řízení, který dále posílí bezpečnost vzdušného prostoru NATO,“ uvedl během ceremoniálu letecký maršál Johnny Stringer, zastupující velitel Spojeneckého leteckého velitelství NATO.
Bodø doplňuje stávající centra v německém Uedemu a španělském Torrejónu. Tato tři střediska společně zajišťují dohled nad až třiceti tisíci letovými pohyby denně a tvoří robustní síť velení schopnou trvalého provozu i v krizových situacích. Nové norské centrum navíc přebírá pohotovostní misi QRA (Quick Reaction Alert – pohotovost rychlé reakce), v rámci níž Norové od roku 1961 chrání severní křídlo Aliance.
„Naše úkoly i oblast odpovědnosti se budou rozšiřovat, jak bude organizace dospívat a růst,“ sdělil Strand. „CAOC Bodø poskytne nezbytný příspěvek k budoucímu modelu středisek CAOC. Přispějeme k důvěryhodnému odstrašení pro Alianci – a budeme připraveni bojovat, bude-li to nutné,“ dodal.
Zdroj: NATO (Brusel)