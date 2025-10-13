natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO otevřelo nové letecké operační středisko CAOC v Norsku

    13. října 2025  16:03
    V norském Bodø bylo slavnostně otevřeno nové Spojené středisko řízení leteckých operací (Combined Air Operations Centre – CAOC) Severoatlantické aliance, které posílí schopnost NATO řídit a koordinovat letecké operace v severském a arktickém prostoru.  

    Letouny F-35 norských vzdušných sil | foto: @Forsvarsdep

    Funkci velitele převzal norský generálmajor Tron Strand.

    „Dnes uvádíme do provozu zásadní a klíčový prvek velení a řízení, který dále posílí bezpečnost vzdušného prostoru NATO,“ uvedl během ceremoniálu letecký maršál Johnny Stringer, zastupující velitel Spojeneckého leteckého velitelství NATO.

    Bodø doplňuje stávající centra v německém Uedemu a španělském Torrejónu. Tato tři střediska společně zajišťují dohled nad až třiceti tisíci letovými pohyby denně a tvoří robustní síť velení schopnou trvalého provozu i v krizových situacích. Nové norské centrum navíc přebírá pohotovostní misi QRA (Quick Reaction Alert – pohotovost rychlé reakce), v rámci níž Norové od roku 1961 chrání severní křídlo Aliance.

    „Naše úkoly i oblast odpovědnosti se budou rozšiřovat, jak bude organizace dospívat a růst,“ sdělil Strand. „CAOC Bodø poskytne nezbytný příspěvek k budoucímu modelu středisek CAOC. Přispějeme k důvěryhodnému odstrašení pro Alianci – a budeme připraveni bojovat, bude-li to nutné,“ dodal.

    Zdroj: NATO (Brusel)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media