    Americké speciální jednotky míří do Evropy

    6. ledna 2026  14:15
    Nedávné pohyby amerického vojenského letectva do Spojeného království naznačují přesun speciálních jednotek USA do Evropy po zásahu ve Venezuele.  

    Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro

    Zvýšená aktivita strategických transportních letounů amerického letectva, zejména strojů C-17 Globemaster III, byla zaznamenána na základně RAF Fairford, kam zároveň dorazily i bitevní letouny AC-130.

    Většina letů směřovala z amerických základen v Kentucky a Georgii, které jsou dlouhodobě spojeny s jednotkami speciálních operací určenými pro rychlé a vysoce rizikové mise, včetně zásahů proti vysoce postaveným cílům. Mezi tento typ jednotek patří například 160. letecký pluk speciálních operací nebo 101. výsadková divize.

    Aktivita přichází krátce po potvrzení prezidenta Donalda Trumpa, že během americké operace ve Venezuele byl zadržen Nicolás Maduro. Není však jasné, zda aktuální přesuny s touto operací přímo souvisejí, ani jak dlouho budou jednotky v Evropě působit.

    Zdroj: UK Defence Journal (Velká Británie)

