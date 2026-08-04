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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bývalý ukrajinský NGŠ Zalužnyj nevidí šanci na vstup Ukrajiny do NATO

    4. srpna 2026  16:37
    Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj prohlásil, že nevidí reálnou perspektivu pro vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance.  

    Valerij Zalužnyj | foto: mil.gov.ua

    Na setkání ukrajinských diplomatů uvedl, že země nesplňuje potřebné vojenské standardy a s dosavadní úrovní rozvoje ozbrojených sil jsou vyhlídky na členství velmi omezené. Zalužnyj rovněž poukázal na technologický rozdíl mezi Ukrajinou a členskými státy NATO, které disponují pokročilými kapacitami, jako je protiraketová obrana či vesmírné technologie.

    Jeho vyjádření přichází v době, kdy je usilování o členství v NATO i Evropské unii zakotveno přímo v ukrajinské ústavě. Kyjev nicméně připouští, že v současné situaci by jeho přijetí nepodpořily všechny členské státy. Zalužnyj působil ve vedení armády do roku 2024, kdy byl po rozporech s prezidentem Volodymyrem Zelenským ohledně vedení války odvolán a následně vyslán na diplomatickou misi do Londýna.

    Výroky bývalého generála mohou mít politický dopad, neboť se Zalužnyj v průzkumech veřejného mínění těší srovnatelné důvěře občanů jako prezident Zelenskyj. Rusko jakékoli snahy o vstup Ukrajiny do Aliance dlouhodobě odmítá a označuje je za červenou linii. Diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře východní Evropy tak zůstává jedním z nejspornějších témat celého konfliktu.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

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