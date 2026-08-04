Na setkání ukrajinských diplomatů uvedl, že země nesplňuje potřebné vojenské standardy a s dosavadní úrovní rozvoje ozbrojených sil jsou vyhlídky na členství velmi omezené. Zalužnyj rovněž poukázal na technologický rozdíl mezi Ukrajinou a členskými státy NATO, které disponují pokročilými kapacitami, jako je protiraketová obrana či vesmírné technologie.
Jeho vyjádření přichází v době, kdy je usilování o členství v NATO i Evropské unii zakotveno přímo v ukrajinské ústavě. Kyjev nicméně připouští, že v současné situaci by jeho přijetí nepodpořily všechny členské státy. Zalužnyj působil ve vedení armády do roku 2024, kdy byl po rozporech s prezidentem Volodymyrem Zelenským ohledně vedení války odvolán a následně vyslán na diplomatickou misi do Londýna.
Výroky bývalého generála mohou mít politický dopad, neboť se Zalužnyj v průzkumech veřejného mínění těší srovnatelné důvěře občanů jako prezident Zelenskyj. Rusko jakékoli snahy o vstup Ukrajiny do Aliance dlouhodobě odmítá a označuje je za červenou linii. Diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře východní Evropy tak zůstává jedním z nejspornějších témat celého konfliktu.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)