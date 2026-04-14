    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Bývalý šéf NATO varuje, že bezpečnost Británie je v ohrožení

    14. dubna 2026  16:43
    Bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance George Robertson varoval, že vláda premiéra Keira Starmera podceňuje potřebu investic do obrany a ohrožuje tak bezpečnost Velké Británie. Ve svém projevu kritizuje zpoždění desetiletého plánu financování obrany a tvrdí, že vláda není ochotna zajistit potřebné prostředky, přestože přijala doporučení strategické obranné revize.  

    Lord Robertson hovoří na konferenci k patnáctému výročí vstupu Česka do NATO

    „Jsme nepřipraveni. Jsme nedostatečně zajištěni. Jsme pod útokem. Nejsme v bezpečí… národní bezpečnost Británie je v ohrožení,“ pronesl Robertson.

    Robertson upozornil, že země je podle něj nepřipravená a čelí rostoucím hrozbám, zatímco politické vedení vykazuje nebezpečnou lhostejnost. Kritizoval také vysoké sociální výdaje ve srovnání s rozpočtem na obranu. Vláda naopak tvrdí, že plán je podpořen výrazným navýšením výdajů a počítá s jejich dalším růstem v následujících letech.

    Podle dalších expertů existuje výrazný rozdíl mezi aktuálními kapacitami a tím, co je potřeba k zajištění bezpečnosti. Zároveň se očekává, že evropské státy NATO budou muset převzít větší odpovědnost, zatímco role Spojených států může oslabit. Debata o financování obrany se tak stává klíčovým politickým tématem.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

