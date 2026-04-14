„Jsme nepřipraveni. Jsme nedostatečně zajištěni. Jsme pod útokem. Nejsme v bezpečí… národní bezpečnost Británie je v ohrožení,“ pronesl Robertson.
Robertson upozornil, že země je podle něj nepřipravená a čelí rostoucím hrozbám, zatímco politické vedení vykazuje nebezpečnou lhostejnost. Kritizoval také vysoké sociální výdaje ve srovnání s rozpočtem na obranu. Vláda naopak tvrdí, že plán je podpořen výrazným navýšením výdajů a počítá s jejich dalším růstem v následujících letech.
Podle dalších expertů existuje výrazný rozdíl mezi aktuálními kapacitami a tím, co je potřeba k zajištění bezpečnosti. Zároveň se očekává, že evropské státy NATO budou muset převzít větší odpovědnost, zatímco role Spojených států může oslabit. Debata o financování obrany se tak stává klíčovým politickým tématem.
Zdroj: BBC (Velká Británie)