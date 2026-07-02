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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Burnham bude muset navýšit obranné výdaje, říká bývalý britský NGŠ

    2. července 2026  18:07
    Bývalý náčelník generálního štábu admirál Tony Radakin vzkázal Andymu Burnhamovi, pravděpodobnému nástupci britského premiéra Keira Starmera, že plány na obranné výdaje musí obstát v „moskevském testu“, aby dokázaly odvrátit ruské hrozby.  

    Ponorka britského královského námořnictva HMS Vengeance schopná nést atomové balistické rakety. | foto: Royal Navy

    Zároveň varoval, že Spojené království tohoto závazku momentálně nedosahuje.

    Radakin prohlásil, že obranný investiční plán (Defence Investment Plan) musí vynakládat více prostředků na obranu. Svět je totiž podle něj nebezpečnější, a Spojené království proto musí být ve 30. letech „silnější“.

    „Jde o moskevský test. Jak vlastně v očích Moskvy vypadáme? Vypadáme jako silný člen Severoatlantické aliance? Vypadáme jako silná jaderná mocnost? Vypadáme jako silný spojenec Spojených států? Protože to jsou ty faktory, které nás udržují v bezpečí. V současnosti existuje riziko, že tyto závazky nesplníme, což by nám mohlo přinést spoustu potíží u našich spojenců v NATO a zejména v našich vztazích s Washingtonem,“ řekl Radakin.

    Admirál rovněž zmínil, že Spojené království se nachází v „překvapivé“ a „dosud nevídané“ pozici, kdy figuruje jako druhé od konce v žebříčku NATO, který hodnotí členské státy podle plnění požadavků na vojenské kapacity. „Tuto situaci musíme vyřešit. Musíme splnit svou roli, musíme zajistit bezpečnost Spojeného království a musíme zajistit bezpečnost našich aliančních partnerů,“ dodal.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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