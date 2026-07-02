Zároveň varoval, že Spojené království tohoto závazku momentálně nedosahuje.
Radakin prohlásil, že obranný investiční plán (Defence Investment Plan) musí vynakládat více prostředků na obranu. Svět je totiž podle něj nebezpečnější, a Spojené království proto musí být ve 30. letech „silnější“.
„Jde o moskevský test. Jak vlastně v očích Moskvy vypadáme? Vypadáme jako silný člen Severoatlantické aliance? Vypadáme jako silná jaderná mocnost? Vypadáme jako silný spojenec Spojených států? Protože to jsou ty faktory, které nás udržují v bezpečí. V současnosti existuje riziko, že tyto závazky nesplníme, což by nám mohlo přinést spoustu potíží u našich spojenců v NATO a zejména v našich vztazích s Washingtonem,“ řekl Radakin.
Admirál rovněž zmínil, že Spojené království se nachází v „překvapivé“ a „dosud nevídané“ pozici, kdy figuruje jako druhé od konce v žebříčku NATO, který hodnotí členské státy podle plnění požadavků na vojenské kapacity. „Tuto situaci musíme vyřešit. Musíme splnit svou roli, musíme zajistit bezpečnost Spojeného království a musíme zajistit bezpečnost našich aliančních partnerů,“ dodal.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)