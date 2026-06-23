„V pochybnostech má bojová připravenost přednost před dobrovolností“, uvedl mluvčí německého ministerstva obrany. Generál Christian Freuding, velitel pozemních sil, nevyloučil, že armáda přistoupí k povinnému přidělení vojáků na misi v Litvě.
Pro ministra obrany Borise Pistoria a náčelníka generálního štábu Carstena Breuera je tento obrat bolestivou porážkou. Když v roce 2023 oznámili, že v Litvě trvale rozmístí přibližně pět tisíc vojáků, zároveň se zavázali, že pro nasazení najdou dostatek dobrovolníků. Příkazům k odjezdu na misi, které jsou ve všech zemích Severoatlantické aliance standardem, chtěli za každou cenu předejít.
Bundeswehr mezitím spustil jednu z největších náborových kampaní vůbec – vojáci se zkušenostmi z Litvy objížděli kasárny po celé republice a stovky vojáků s rodinami byly přepraveny do Pobaltí, aby si prohlédly nové zázemí. Kampaň přinesla určité výsledky, přesto přetrvávají značné mezery zejména u IT specialistů, vojáků ochrany proti zbraním hromadného ničení, průzkumníků a podpůrných jednotek – místy jsou tyto oblasti pod 50 procenty plánovaného stavu.
Zdroj: Der Spiegel (Německo)